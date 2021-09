LECCO – Inizia con il fitto calendario di amichevoli la stagione della prima squadra della Pallavolo Picco Lecco, prima dello start ufficiale del campionato previsto per la seconda settimana di ottobre.

Le date da segnare sul calendario sono:

Martedì 14/09 Picco Lecco-Albese

Sabato 18/9 formazione danese – Picco Lecco

Domenica 19/9 Albese – Picco Lecco

Sabato 25/9 Picco Lecco – Trescore

Martedì 28/9 Picco Lecco -Certosa

Sabato 2/10 Picco Lecco -Cbl (Pallavolo Vallecamonica Sebino)

Sabato 9/10 Cbl (Pallavolo Vallecamonica Sebino) – Picco Lecco

IL COMMENTO DEL COACH

Gianfranco Milano: “Abbiamo terminato la terza settimana di allenamenti volti alla conoscenza dei nuovi elementi. La quarta settimana sarà dedicata alle amichevoli per testare la squadra nel complesso. Sicuramente siamo indietro su vari aspetti, ma è in questo momento dell’anno è una condizione più che normale. Tra le priorità la valutazione della condizione fisica di alcuni elementi. Durante le amichevoli potremo raccogliere dati utili per iniziare al meglio la stagione”.