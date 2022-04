LECCO – La partita più attesa, l’ultima della regolar season è arrivata. Domani, sabato, alle 21, la Pallavolo Picco Lecco affronterà il Volley Offanengo 2011 Asd nel palazzetto di via Tirone a Offanengo. Le biancorosse reduci da una splendida stagione incontreranno la capolista di girone, già qualificata per i play off.

“È una settimana particolare – commenta il primo allenatore Gianfranco Milano – la tensione è alta e siamo consci dell’importanza di questo risultato. Siamo giunti al momento clou del campionato, una stagione dove abbiamo fatto sicuramente molto bene. Ora ci è richiesta una conclusione di questo bel percorso. Il match con l’Offanengo sarà determinante: possiamo giocarci il primo posto nel campionato, come giungere seconde e ancora terminare la stagione. Tutto è in mano nostra. Incontreremo una bellissima squadra, reduce da 17 vittorie consecutive, ben organizzata e con notevoli talenti. Noi stiamo bene e saremo presenti con tutta la rosa e schierando il nostro sestetto titolare al completo. Saranno essenziali il fattore emozionale, determinato dall’importanza del match e dalla partita in trasferta. Giocheremo come sempre al massimo contro le prime della classe”.