LECCO – Con una lettera Dario Righetti, presidente della Pallavolo Lecco ‘Alberto Picco’, vuole rimanere accanto a tutta la grande famiglia biancorossa. Un messaggio di augurio natalizio in questo momento di difficoltà, soprattutto sociale, che non permetterà di poter festeggiare come sempre si è fatto in passato:

Nonostante il periodo estremamente complicato e complesso, tra l’altro mai visto nella nostra società negli ultimi 50 anni (come sapete nel 2021 dovremmo festeggiare il cinquantesimo di fondazione della Pallavolo Picco), penso sia comunque doveroso in questo momento natalizio rivolgermi a tutte le atlete, a tutte le famiglie e ai nostri collaboratori.

Essendo un Natale diverso, più che per fare gli auguri natalizi, vorrei prima di tutto portare un ringraziamento a tutti i nostri collaboratori, allenatori e allo staff che, credetemi, in un anno come questo che ha richiesto, oltre alle competenze e alle difficoltà che si hanno nella normale gestione di una società sportiva, un impegno straordinario, finche è stato possibile per le giovanili e ancora oggi per la prima squadra che continua ad allenarsi, sobbarcandosi tanti oneri e sacrifici. Un grande grazie va a tutti coloro che stanno cercando di tenere viva la società al pari di altre nel nostro territorio. Tutto questo rimane comunque una grande ricchezza per il territorio, per la città e per il comune che non può e non deve andare persa soprattutto in un momento come questo.

Quest’anno purtroppo non ci sarà possibile festeggiare con la consueta festa di Natale, quindi voglio augurare a tutti delle serene festività natalizie, anche se in maniera diversa rispetto al solito. Considerato che nella Pallavolo Lecco Alberto Picco, si è sempre basato tutto sui tre valori fondamentali della famiglia, della scuola e della pallavolo sicuramente avremo la possibilità di stare nelle vostre/nostre case e passare in famiglia un Natale sereno e pensare a un 2021 migliore del 2020 in cui poter tornare a scuola e a divertirci giocando a pallavolo.

Speriamo, quindi, di poter festeggiare presto la fine del Covid, il ritorno alla pallavolo, agli amici, alle relazioni e perché no, anche a preparare una grande festa per la Picco che compirà i suoi primi 50 anni!

Buon natale a tutti e buona pallavolo… nel 2021!