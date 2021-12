BEDIZZOLE (BS) – Continuano i risultati positivi della Pallavolo Picco Lecco. Sabato le ragazze allenate dal coach Milano sono state impegnate in una trasferta nel bresciano, una serata conclusa nei migliori dei modi. Le biancorosse hanno chiuso la partita in un’ora con il risultato di 3 set a 0. In campo le padrone di casa del Bedizzole Volley.

Queste le parole del primo allenatore Gianfranco Milano al termine della gara: “La partita è stata affrontata molto bene, ci siamo impegnate a non lasciare spazio alla squadra avversaria. Eravamo consci delle loro potenzialità e del pericolo che correvamo. Per i primi due set siamo stati molto bravi, abbiamo tenuto sotto la squadra di casa. Il terzo set ci ha visto “balbettare” un pochino nella parte finale, ma siamo riusciti a chiudere la sfida a punteggio pieno. Siamo contenti del risultato e della prestazione davvero buona del gruppo. Ci godiamo il momento”.

Bedizzole Volley VS Pallavolo Picco Lecco 0-3

(10-25 14-25 21-25)

Durata set: 19′, 21′, 23′ Totale 1h03′

Acciaitubi Picco Lecco: Bracchi 15, Lancini 11, Rettani 7, Marsengo 10, Perego 1, Zingaro 14

NOTE

Battute vincenti 6, battute sbagliate 9, muri 9, attacco 41%, ricezione positiva 63%.