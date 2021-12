ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) – La Pallavolo Picco Lecco torna alla vittoria dopo lo stop casalingo con il CBL Costavolpino. Sabato sera la formazione guidata dal coach Gianfranco Milano ha imposto un 3-0 alla delegazione bergamasca del Lemen Volley.

Queste le parole del 1° Allenatore, Gianfranco Milano al termine della gara: “Era sicuramente una partita da portare a casa. Doveva essere una ripartenza dopo gli ultimi due set con il CBL Costavolpino e così è stato. Sicuramente non è stata una delle migliori prestazioni tecniche da parte della squadra ma siamo stati pragmatici. Abbiamo sicuramente mostrato qualche segno di stanchezza dovuto al lungo campionato. Siamo stati bravi nei momenti finali chiudendo i set con buona attenzione. La sosta natalizia sarà molto utile per ricaricare le batterie e lavorare sugli aspetti tecnici evidenziati nelle varie gare. Riprenderemo con l’ultima di campionato in casa da contro il Trescore e poi riprenderemo la fase di ritorno. Siamo contenti di questa vittoria”.

Lemen Volley VS Pallavolo Picco Lecco 0-3

(20-25, 23-25, 21-25)

Acciaitubi Picco Lecco: Rimoldi 1, Lancini 9, Rettani 8, Ratti 19, Garzaro 8, Zingaro 15.

Durata set: 27′, 25′, 28′ Totale 1h20′

Acciaitubi Picco Lecco: battute vincenti 2, battute sbagliate 7, muri 8, attacco 39%, ricezione positiva 77%,