LECCO – Inizia nel migliore dei modi il percorso della prima squadra della Picco Lecco negli allenamenti congiunti in attesa dell’inizio del campionato.

“La prima uscita stagionale dopo tre settimane di preparazione ha fornito segnali confortanti. L’atteggiamento della squadra è stato sicuramente molto positivo: ci sono tante situazioni da migliorare rispetto alle collaborazioni dei vari fondamentali. La squadra ha dimostrato di voler crescere e mettersi in gioco in molte situazioni, pertanto siamo molto contenti del modo di stare in campo. Tra sabato e domenica contiamo di confermare alcune situazioni e continueremo a sfruttare al massimo questi allenamenti congiunti” ha commentato Gianfranco Milano, coach della prima squadra.

I prossimi allenamenti congiunti:

Sabato 18/9 Acciaitubi Picco Lecco -Farum Vk Holte (A Danese)

Domenica 19/9 Acciaitubi Picco Lecco – Tecnoteam Albese (A2)

Sabato 25/9 Acciaitubi Picco Lecco – Pall. Don Colleoni (B1)

Martedì 28/9 Acciaitubi Picco Lecco – Certosa Volley (B1)

Sabato 2/10 Acciaitubi Picco Lecco – CBL Costa Volpino (B1)

Sabato 9/10 CBL Costa Volpino (B1) – Acciaitubi Picco Lecco