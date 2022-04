LECCO – Il Comune di Lecco, nell’ambito del vigente “Patto per la sicurezza” sottoscritto nel 2019 con Prefettura di Lecco, Regione Lombardia, Provincia di Lecco e i Comuni limitrofi, ha aderito al bando di cofinanziamento di Regione Lombardia, presentando un progetto del valore complesivo di 141.000 euro, finalizzato alla realizzazione di 8 nuove postazioni di videosorveglianza fissa, composte in totale da 15 telecamere.

Saranno installate all’interno dei parchi cittadini di Villa Gomes a Maggianico e di Belledo in via Monsignor Polvara. Accanto all’installazione di questi nuovi impianti è prevista anche l’acquisizione di una telecamera mobile, che possa essere impiegata nei parchi pubblici ancora non videosorvegliati, consentendo il controllo visivo in diretta dell’area, per svolgere attività di prevenzione e repressione di illeciti anche in materia di abbandoni rifiuti, decoro urbano, oltre che per accertare esposti e segnalazioni di cittadini.

“Elevare gli standard di sicurezza urbana è da sempre una delle mission del corpo di Polizia Locale del Comune di Lecco” afferma il vicesindaco e assessore alla Coesione sociale del Comune di Lecco Simona Piazza.

“Il bando promosso da Regione Lombardia rappresenta un’occasione per ampliare il già ricco sistema di videosorveglianza cittadino, finalizzato al monitoraggio delle aree sensibili della città, e servirà a coprire due parchi molto frequentati da cittadini e turisti di diverse fasce d’età”.