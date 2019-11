MILANO – Pessimo inizio di settimana per i pendolari della Valtellina e del Lecchese, colpiti dai ritardi che questa mattina hanno rallentato i convogli Trenord della Tirano-Sondrio-Lecco-Milano e della Lecco-Carnate-Milano. La causa, un guasto agli impianti a Milano Greco Pirelli, nello specifico un passaggio a livello di competenza RFI.

Venti minuti di ritardo per il treno 2550, partito da Milano Centrale alle 6.20 e diretto a Tirano; mezz’ora il ritardo per il 2557 partito alle 6.12 da Tirano con destinazione la metropoli; oltre 20 minuti di ritardo alla partenza per il Sondrio-Lecco delle 6.51.

“Tutti i treni in arrivo e in transito dalla stazione di Milano Greco Pirelli – spiega Trenord – hanno dovuto effettuare soste impreviste e prolungate che hanno generato ritardi anche fino a 30 minuti. Sono state cancellate anche alcune corse per snellire il traffico ferroviario e riprogrammare il servizio”.

Alle 9 gli interventi tecnici sono ancora in corso e le ripercussioni sulla circolazione non sono terminate.

> Consulta questa pagina per gli aggiornamenti