LECCO – Durante una riunione via web, il Club Rotary Lecco Le Grigne ha visto l’avvicendamento fra il presidente uscente Carlo Pasquale Colombo con il nuovo presidente per l’anno 2020-2021 Rosita Forcellini [a sinistra nella foto] che resterà in carica sino al 30 giugno 2021.

Rosita Forcellini, dottore commercialista, laureatasi in Economia Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, è iscritta dal 1979 all’Ordine Dottori Commercialisti di Lecco ed è Revisore legale dei Conti. Ha svolto e svolge la sua attività professionale nella nostra città. Socia del club Rotary Lecco Le Grigne dal 2002.

Le attività del club non si sono fermate, nonostante il lock-down imposto dall’emergenza COVID-19. Numerosi, infatti, sono stati gli incontri settimanali e le riunioni del Consiglio Direttivo svoltisi grazie all’utilizzo delle piattaforme di collegamento web.

I services che il club ha svolto in quest’ultimo periodo, oltre a quanto realizzato in collaborazione con il Distretto 2042 a favore delle strutture ospedaliere del territorio, hanno riguardato la fornitura di dispositivi di protezione individuale agli operatori sanitari e la fornitura di pasti ai bisognosi tramite le Parrocchie del territorio ed un sostegno al centro CESEA di Lecco. Sono anche stati acquistati alcuni tablet per consentire ai ricoverati di mettersi in contatto con i famigliari.

Attualmente si sta mettendo a punto il sostegno al Reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Manzoni, per l’accesso ad una piattaforma informatica per consentire ai piccoli pazienti di operare anche da casa nello svolgimento di esercizi e attività varie per la correzione di patologie riguardanti i disturbi del linguaggio e della scrittura.

Il club ha in programma diversi services sia a favore della Protezione Civile che in collaborazione con associazioni del territorio per l’assistenza a soggetti portatori di disabilità, tra le quali la Palestra dei Ragni per l’allestimento di corsi di arrampicata per bambini ed adolescenti disabili ed un progetto in collaborazione con il Politecnico di Lecco per il recupero e la valorizzazione di un’area pubblica lecchese

Le riunioni dal vivo del club riprenderanno non appena possibile con la presenza dei Soci e con la partecipazione di Relatori che porteranno la loro esperienza su diversi e interessanti temi culturali e di attualità.

Intendimento del nuovo presidente è dare evidenza e valorizzare le professionalità dei Soci promuovendo la loro personale partecipazione ai services ed alle attività del club.

La squadra del nuovo presidente è composta dal Past President Carlo Pasquale Colombo, dal Prefetto Gen. Pino Campa, dal segretario Enrico Rigamonti, dal presidente incoming Diego Frigerio. I consiglieri sono Fausto Cariboni, Mauro Piatti, Maurizio Russo, Maurizio Pontiggia e Alessandro Ratti. Per le Commissioni sono coinvolti Anna Maria Consonni, Luca Mazzucchi, Fabio Dadati, Fabio Foschi, Pietro Gomarabico, Alvaro Vaccarella e Massimiliano Malugani.