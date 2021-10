LECCO – Al via i lavori di realizzazione delle due nuove passerelle che andranno a sostituire le strutture esistenti in via Carlo Porta e via Galandra, attualmente interdette al transito pedonale.

Le opere, affidate dal Comune di Lecco all’impresa appaltatrice Quadrio Gaetano Costruzioni di Morbegno, inizieranno in due momenti differenti: in via Carlo Porta i lavori partiranno martedì 2 novembre, mentre in via Galandra si comincerà a lavorare in seguito, da lunedì 15 novembre. La conclusione di entrambe le opere è prevista per il 14 maggio 2022.

Per la realizzazione degli interventi verranno adoperati tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza delle persone in transito nei pressi del cantiere, mentre nel periodo delle festività natalizie, dal 6 dicembre al 6 gennaio, verrà posta particolare attenzione alla pedonabilità di via Carlo Porta, dal centro commerciale al centro città e viceversa.

Sotto: la mappa dell’area di intervento in via Carlo Porta. Sopra un rendering.