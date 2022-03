CALOLZIOCORTE – La Rete di scopo per la prevenzione e contrasto del Bullismo e cyber bullismo della provincia di Lecco organizza anche all’istituto ‘Rota’ di Calolzio (così come al ‘Badoni’ di Lecco, vedi nostro articolo) la serata pubblica di formazione nel quadro delle attività del progetto “PATENTE DELLO SMARTPHONE“, che vede coinvolti più di 1.000 alunni delle nostre scuole secondarie di primo grado provinciali, insieme a tanti docenti.

L’evento si svolgerà on line il 16 marzo dalle ore :30 alle 20, su piattaforma teams, e vedrà gli interventi della direzione pedagogica e tecnica del progetto, insieme alla partecipazione delle istituzioni scolastiche e civili territoriali.

I temi dei relatori:

@Elena Ferrara (Senatrice XVII Legislatura, promotrice e firmataria della Legge 71/2017) – La legge

71/17 e le misure di tutela dei minori in internet

@Savino Accetta (Presidente de “La Banda degli Onesti” odv) – La parola ai ragazzi: attività di

sollecitazione culturale per il loro coinvolgimento

@Francesca Paracchini (Pedagogista – Ass.ne “Contorno Viola”) – Come orientarsi tra le nuove

tendenze giovanili: istruzioni per adulti”

Moderatore Biagio Di Liberto (retebullismo@gmail.com)

> Per collegarsi all’evento