PATTO TERRITORIALE: SCELTO IL LOGO REALIZZATO DAGLI STUDENTI

LECCO – Lunedì 10 febbraio, nella sala don Ticozzi, si è svolta la premiazione del logo valutato come più rappresentativo del Patto territoriale per le competenze, l’orientamento e il lavoro in provincia di Lecco, alla presenza della presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, del consigliere provinciale delegato a Centri impiego, Formazione professionale, Istruzione Antonio Leonardo Pasquini e del rappresentante dell’Ufficio scolastico territoriale Raffaele Cesana.

Nell’aprile 2024 la Provincia di Lecco ha presentato a Regione Lombardia il progetto Patto territoriale per le competenze, l’orientamento e il lavoro in provincia di Lecco.

La proposta progettuale è stata sostenuta da un ampio partenariato locale composto da soggetti pubblici e privati (15 partner e 21 soggetti sostenitori), di cui la Provincia di Lecco ha assunto il ruolo di capofila.

Le iniziative promosse dal Patto mirano a incrementare le competenze dei lavoratori e a ridurre il gap tra la domanda e l’offerta di lavoro rispetto ai profili professionali più richiesti dalle attività economiche del territorio.

La Provincia di Lecco ha voluto rendere protagonisti gli studenti dei quattro istituti superiori del territorio con indirizzo grafico, Fiocchi, Medardo Rosso e Casa degli Angeli di Lecco, Viganò di Merate, chiedendo loro di realizzare un logo identificativo del Patto.

La Commissione valutatrice, presieduta dalla dirigente Cristina Pagano e composta dai referenti della Provincia e dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco, ha scelto di premiare il logo realizzato da Giorgia Balza della classe quinta A del liceo artistico Medardo Rosso di Lecco, presente alla premiazione insieme alla dirigente scolastica Alessandra Policastro e alla professoressa Sara Tiano.

Il logo vincitore contiene aspetti che individuano il territorio: la realizzazione stilizzata dell’iconico “matitone“, campanile della basilica San Nicolò di Lecco, le montagne e il lago; la presenza delle fabbriche, stilizzata con linee semplici e pulite, richiama il settore del lavoro, con particolare riferimento a quello meccanico che, oltre a essere uno dei tre settori coinvolti nel Patto, è quello che meglio caratterizza il territorio lecchese. Il lavoro di rete e la proiezione verso il futuro si evincono dalla continuità delle linee e da una freccia stilizzata verso destra.

Il logo verrà utilizzato dalla Provincia di Lecco e dai partner del Patto per tutte le iniziative legate alle attività di comunicazione delle azioni progettuali che saranno realizzate nei 18 mesi di sviluppo del progetto, che si concluderà entro aprile 2026.

Tutti gli studenti hanno ricevuto un voucher per la visita gratuita a Villa Monastero di Varenna; inoltre, le quattro scuole partecipanti riceveranno un contributo di 1.000 euro, stanziato dalla Provincia di Lecco con risorse proprie, a supporto del funzionamento amministrativo e didattico delle attività scolastiche.

“Il logo vincitore ben rappresenta il nostro territorio, fatto di un tessuto economico dinamico ed esigente e caratterizzato dalla capacità di fare rete tra gli attori pubblici e privati che operano nell’ambito della filiera istruzione, formazione e lavoro – commentano la presidente Hofmann e il consigliere Pasquini – Desideriamo ringraziare l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco che ha condiviso l’iniziativa per rendere protagonisti gli studenti, i dirigenti scolastici e i docenti che hanno lavorato per coinvolgere circa 150 studenti e studentesse. Un ringraziamento ai ragazzi e alle ragazze che hanno dato prova di interessanti competenze tecniche di grafica e hanno potuto esprimere la loro creatività e capacità comunicativa: a tutti rivolgiamo i nostri complimenti per gli elaborati che hanno realizzato”.