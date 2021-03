LECCO – Un italiano e due stranieri identificati nell’area mercato de ‘La Piccola’ di Lecco.

È l’esito dei controlli di giovedì pomeriggio all’area tristemente nota per bivacchi e degrado. L’italiano, pregiudicato e tossicodipendente, è stato fatto allontanare insieme a uno dei due stranieri, mentre all’altro, irregolare sul territorio nazionale, è stato notificato il decreto di espulsione.

I controlli a “La Piccola” fanno parte di una delle numerose operazioni interforze disposte dalla questura cittadina su tutto il territorio della provincia. In questi giorni infatti è stato imponente l’impegno di poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti della municipale per pattugliamenti in parchi e stazioni, negli esercizi commerciali e lungo le arterie stradali di maggior traffico.

C.C.