LECCO – Magic: The Gathering è il primo GCC (gioco di carte collezionabili) della storia, dal 1993 a oggi ha permesso a milioni di persone di sfidarsi con sempre nuove carte e strategie, trasformandosi e separandosi in vari “formati” (che determinano quali e quante carte possono essere usate e come possono essere giocate).

La necessità di costruire una strategia prima e durante ogni partita, decidendo quali carte usare per il proprio mazzo prima e come usarle in situazioni sempre diverse dopo, e la casualità dovuta al dover pescare carte a faccia in giù dal proprio mazzo si uniscono per generare partite uniche ed estremamente competitive.

Saranno proprio la gioia della sfida e 2.200€ (in coupon) in palio che porteranno più di 600 persone da tutt’Europa al Palataurus di Lecco a competere nel Paupergeddon Winter Edition, il più grande torneo al mondo del formato “pauper” (tradotto “povero” per via dell’uso di carte generalmente meno costose).

Gli organizzatori, “Il Labirinto” di Bollate, la Lega Pauper Italia, Lega Pauper Milano e Lega Pauper Martesana, hanno dovuto spostare il luogo dell’evento dalla zona milanese a Lecco per via dell’impressionante partecipazione aspettata, previsione corretta poiché tutti i biglietti sono stati acquistati entro i primi 10 minuti dalla pubblicazione.

L’evento comincerà alle 9.30 di mattina e durerà dieci round di girone alla svizzera più le finali tra gli 8 giocatori con più punti e sarà possibile seguire la diretta sul canale Twitch della Lega Pauper Martesana (https://www.twitch.tv/legapaupermartesana).

Pagina Facebook dell’evento: https://www.facebook.com/paupergeddonmi/

S. Mar. T.