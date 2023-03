LECCO – Al Palataurus il “gigantesco” torneo Paupergeddon di cui vi abbiamo già parlato qui, lanciando l’evento nazionale e continentale organizzato quest’anno proprio a Lecco.

Come anticipato, l’intero campo del Palataurus è stato coperto da tavoli e sedie per i partecipanti, provenienti da tutta Europa – oltre ai banchetti degli immancabili venditori e sponsor; da rimarcare la presenza della tavolata gestita dalla Lega Pauper Abruzzo “La Suocera del Pauper” che ha offerto leccornie regionali e dissetato i “pauperisti” durante le 12 ore di girone.

Un vero e proprio tour de force di 10 round da 50 minuti l’uno ha permesso ai giocatori di lanciarsi “magie” per la gloria della Top 8, intervallati solo dai turni addizionali concessi alle partite più lunghe e al tempo di attesa per la generazione degli appaiamenti del turno successivo.

Federico Ciancia, Matteo Pacciani, Matteo Mazzola, Pietro Bragioto, Salvatore Chiavazzo, Jame Truffaz, Diego Zaccagnini e Alessandro Moretti sono i giocatori che hanno totalizzando il maggior numero di punti e quindi passati alla seconda fase del torneo: la Top 8, appunto.

Gli otto finalisti si sono trovati, come da prassi, per decidere se dividersi equamente i premi e tornare a casa o continuare il torneo. Avendo optato per la seconda opzione e dopo aver sistemato i tavoli partono i quarti di finale: Ciancia vs Moretti, Bragioto vs Chiavazzo, Mazzola vs Truffaz e Pacciani vs Zaccagnini.

Vittoria finale per Moretti, Mazzola, Bragioto e Zaccagnini che hanno concordato sullo spartirsi il montepremi rimasto (1.300 € in coupon Cardmarket e 2 “Secret Lair”), ma i primi due, che si trovavano entrambi con due Paupergeddon milanesi sullo scaffale dei trofei, hanno deciso di sfidarsi per chiarire chi sarebbe riuscito a portare a casa coppa e gloria.

La finale semi-ufficiale si è quindi svolta sotto l’attento sguardo dei giudici di gioco e degli spettatori che hanno seguito il tutto attraverso il canale Twitch della Lega Pauper Italia (su cui potete trovare il replay), Alessandro Moretti ha vinto il primo game ma infine a spuntarla è stato il trentino Matteo Mazzola (a destra) col suo “Altar Tron”, rimontando nelle due partite successive e confermandosi campione del Paupergeddon Milano per tre edizioni consecutive.

Delle 18 leghe italiane è stata la Pauper Padova (foto sotto) a totalizzare più punti (70) tra i tre migliori giocatori, seguita a ruota da Lega Pauper Milano (68) e Lega Pauper Piemonte (59).

S. Mar. T.

Foto: Lecco News e https://www.facebook.com/LPMartesana