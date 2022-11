BOSISIO PARINI – Saranno i temi dell‘ambiente e dell’energia al centro del dibattito sul programma in costruzione dal PD in vista della campagna per le elezioni regionali.

“Abbiamo voluto organizzare un momento di discussione e confronto con personalità del Partito ma anche della società che si occupano quotidianamente dello sviluppo sostenibile” spiega il gruppo PD lecchese. L’iniziativa dal titolo Rapporto tra ambiente & energia si terrà venerdì 2 dicembre alle 21 al Centro Studi Pariniano a Bosisio Parini in Via Appiani 10.

Saranno presenti: Chiara Braga, deputata e responsabile segreteria tazionale PD Trmtansizione ecologica, sostenibilità, infrastrutture; Carlo Borghetti, vice presidente consiglio Regionale, componente commissione Ambiente e Protezione Civile; Riccardo Zappa, ingegnere meccanico; Edoardo Marzi, ingegnere aerospaziale; Flavia Fiandaca, architetto – edilizia ad alta efficienza energetica

Modererà il consigliere regionale Raffaele Straniero, mentre introdurrà la serata Tonino Filippone, responsabile ambiente e sviluppo sostenibile PD Lecco.