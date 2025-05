PD. NUOVO SVINCOLO DEL BIONE: MA CON QUALE “QUARTO PONTE”?

Questo pomeriggio l’Amministrazione del Comune di Lecco, con il Sindaco Mauro Gattinoni e l’Assessore ai Lavori pubblici Maria Sacchi, ha presentato alla stampa i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo in zona Bione, propedeutico all’arrivo del quarto ponte.

Davanti a questo cantiere, che andrà avanti per tutto il 2025, il Partito Democratico della provincia di Lecco riconosce certamente la strategicità dell’intervento ma anche l’impatto per la città, con chiusure stradali, cancellazioni di aree di parcheggio, ridefinizione degli accessi al centro sportivo comunale, all’Elisoccorso, alla sede della Protezione Civile, del percorso ciclabile

Tutti questi disagi avranno senso solo se collegati a una condizione essenziale: il quarto ponte a doppia corsia. In questo senso, esprimiamo pieno sostegno al Sindaco di Lecco.

Lo diciamo da anni, con chiarezza: il quarto ponte è un’opera utile solo se realizzata a doppia corsia, in entrata e in uscita dalla città. È tempo che la politica smetta di temporeggiare: i cittadini di Lecco chiedono e meritano infrastrutture all’altezza delle sfide contemporanee, non promesse rimandate all’infinito. Cosa sta facendo la destra? Anziché lavorare per il bene comune, continua a rallentare e ostacolare un progetto cruciale per la mobilità, la sicurezza e lo sviluppo del territorio. In un momento in cui Lecco ha bisogno di visione e coraggio, le forze del centrodestra preferiscono l’ambiguità e l’immobilismo producendo, così, un danno per Lecco la provincia tutta.

Gravissimo il silenzio della Provincia, oggi governata proprio dalla destra, che ancora non è riuscita a convocare ANAS e Regione per sbloccare la progettazione del quarto ponte. Un atto formale, atteso da mesi, che rappresenta il minimo sindacale per chi dovrebbe rappresentare gli interessi dell’intero territorio lecchese. Un atto sollecitato più volte, anche recentemente, dallo stesso Sindaco di Pescate, Dante De Capitani, in qualità di Presidente del Coordinamento dei Sindaci del Circondario Lecchese.

È ora di dire basta ai rinvii. La priorità dev’essere dare risposte ai lecchesi. Servono decisioni, non tatticismi. Il Sindaco Mauro Gattinoni, con tutta la macchina comunale, sta facendo la sua parte con determinazione e trasparenza.

Chi ha responsabilità a livello provinciale, regionale e nazionale faccia lo stesso, invece di tagliare i fondi destinati alla manutenzione delle strade provinciali per preferire il ponte sullo stretto di Messina. Il futuro di Lecco non può essere ostaggio dei calcoli politici.

Manuel Tropenscovino – Segretario PD provincia di Lecco

Roberto Nigriello – Consigliere provinciale