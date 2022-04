SESTO SAN GIOVANNI (MI) – Derby amaro per il Lecco che al ‘Breda’ di Sesto incassa l’1-0 causato dalla fin troppo facile rete di Pecorini al 18′ della prima frazione di gioco.

Agli ordini del signor Giordano di Novara, Pro Sesto e blucelesti si affrontano su un terreno pessimo e per il primo quarto d’ora in campo pare esserci solo il Lecco. Ma l’ennesima dormita nella propria area costa lo svantaggio agli ospiti quando su calcio d’angolo nessun a si avvede dell’avversario e Pecorini insacca di testa, beffando l’intera difesa di De Paola.

Nella seconda parte del tempo ancora Lecco, un fallo mette ko Giudici (stessa sorte toccherà successivamente all’autore della marcatura della Pro) che viene portato in ospedale per accertamenti. Si va negli spogliatoi sull’1-0 sestese.

A inizio ripresa Petrovic rileva Capoferri. Dopo le proteste lecchesi per due sospetti rigori, al 12′ escono Tordini e Lakti rimpiazzati da Ganz e Morosini.

Blucelesti a testa bassa, ma il risultato non si schioda. Ancora proteste poco prima del 90′ per un potenziale rigore su Morosini a poco dal termine, niente da fare e dopo tre minuti di recupero il match si chiude col minimo scarto e zero punti per il Lecco.

Che proprio a Sesto finisce sesto (in classifica al termine della stagione del girone A di Serie C).

Nei playoff incontrerà al primo turno la Pro Patria, in casa e con il vantaggio in caso di pareggio; altrettanto varrebbe in caso di passaggio al secondo ‘step’, contro la vincente della sfida tra Pro Vercelli e Pergolettese.

RedSpo

–

PRO SESTO-LECCO 1-0

Primo tempo 1-0

MARCATORI: Pecorini (Pro) 18′ pt

ARBITRO sig. Michele Giordano della sezione AIA di Novara