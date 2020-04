LECCO – La morsa del Coronavirus sembrerebbe allentare la sua stretta ma è ancora importantissimo rispettare le regole di contenimento e non uscire di casa se non per svolgere attività necessarie, come andare al lavoro o effettuare la spesa.

Tra coloro che devono usare ulteriori e maggiori cautele gli anziani – soggetti maggiormente a rischio nei confronti del Covid-19 – e, proprio per tutelarli maggiormente, l’Arma dei carabinieri e Poste Italiane hanno siglato un accordo per offrire gratuitamente agli anziani di età pari o superiore a75 anni, che non abbiano l’accredito della pensione su un libretto o un conto postale, la possibilità di delegare i militari al ritiro della pensione che verrà recapitata a casa direttamente dai carabinieri.

I pensionati potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina Stazione dei carabinieri per richiedere maggiori informazioni.