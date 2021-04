LECCO – Il Lecco butta via l’occasione di avvicinare i posti che contano in chiave playoff, facendosi battere in casa per 1-0 dalla “solita” Pro Patria con rete decisiva di Gatti a 5 minuti dalla fine.

La cronaca. Due minuti ed è subito conclusione di Brignoli, fuori. Al 9′ ci prova Kolaj, troppo centrale per Pissardo. Poco dopo il quarto d’ora colpo di testa di Lombardoni con palla fuori, poi al 18′ miracolo di Pissardo su Kolaj.

Al 22′ Lecco vicino al gol su scivolata di Gatti che quasi fa autogol. Dal successivo corner la girata di Mangni si spegne alta. 25′: serpentina di Kolaj che semina il panico in area bluceleste ma ancora Pissardo in qualche modo salva. Non succede più nulla fino all’intervallo.

Nella ripresa si deve attendere il 53′ per la punizione dai 25 metri di Lombardoni con palla fuori non di molto; grande equilibrio poi all’82’ conclusione di Bertoni che impegna Pissardo alla parata in due tempi. Cross di Capoferri un minuto dopo, Azzi trova il colpo di testa ma Greco blocca.

All’85’ il gol-partita dei bustocchi: da calcio d’angolo Gatti in girata “sfonda” la porta. Il Lecco non riesce a recuperrare e dopo 5 minuti di recupero il match finisce desolatamente con i tre punti lasciati alla bestia nera Pro Patria.

Più tardi altre immagini e il tabellino della partita del Rigamonti-Ceppi.