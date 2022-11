LECCO – In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il servizio Informagiovani del Comune di Lecco propone l’iniziativa dal titolo “Per un filo rosso 2022”, organizzata in collaborazione con un gruppo di giovani volontari.

Nella settimana dal 21 al 25 novembre verrà allestita una mostra, realizzata interamente dai volontari, alla sede dell’Informagiovani (via XI Febbraio 8, Lecco), dove verranno esposti oggetti, cartelloni e foto, oltre che alle riflessioni scritte portate dai ragazzi e dalle ragazze di una classe dell’Istituto Bertacchi. Verranno appese le foto dei volti di donne e uomini del territorio che desiderano esporsi in prima persona per supportare l’iniziativa. La mostra sarà ad accesso libero dalle 9 alle 17 al primo piano della struttura.

Per martedì 22 e giovedì 24 novembre, alle 15, sono in programma due momenti di confronto, autogestiti dai ragazzi, per dialogare sulla tematica partendo dagli stimoli nati dalla mostra. La partecipazione è libera, previa iscrizione a questo collegamento. Per contribuire inviando le proprie foto o per informazioni è possibile contattare l’Informagiovani telefonando a 0341.493790 o scrivendo a informagiovani@comune.lecco.it.

L’assessore alle politiche giovanili Alessandra Durante: “Come ogni anno anche Informagiovani partecipa alle iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne. Invito ragazzi e ragazze a partecipare a due incontri di confronto e approfondimento previsti il 22 e il 24 novembre presso la sede di Informagiovani. Aver aiutato le ragazze a riconoscere la violenza e a denunciare sicuramente è un passo avanti, ma se vogliamo realmente incidere sul fenomeno della violenza di genere dobbiamo lavorare ancora molto, come famiglie e come istituzioni, su chi la esercita, non solo a livello fisico ma anche a livello psicologico ed economico”.