LECCO – Nei giorni scorsi, personale della Squadra Mobile della Questura di Lecco, in esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecco, ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità italiana, per il reato di atti persecutori perpetrato nei confronti dell’ex fidanzata e di sua madre, commettendo anche numerose aggressioni violente con lesioni ad entrambe.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecco, hanno consentito ai poliziotti della Mobile di ricostruire i reiterati atti di vessazione fisica e morale posti in essere dall’indagato, attraverso condotte violente e minacciose.

Si tratta della sesta misura custodiale in carcere emessa, dall’inizio di quest’anno, per reati rientranti nell’alveo della disciplina prevista dal cd. “codice rosso”. In particolare, sono state eseguite quattro custodie cautelari per maltrattamenti in famiglia e due per stalking.