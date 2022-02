LECCO – Verso le 15:30 di oggi i Vigili del Fuoco di Lecco con una squadra Speleo alpino fluviale sono intervenuti in zona Magnodeno, strada per i Piani d’Erna, per il recupero di due persone che avevano perso la strada per il rientro. I due malcapitati erano in buone condizioni. Una volta recuperate sono state portate in zona sicura.