PESCATE: FESTA PER IL NUOVO PARROCO E LA SUORA LAICA DELL’ORATORIO

PESCATE – Domenica 28 settembre si è svolta a Pescate una giornata davvero speciale, una festa che ha segnato ufficialmente l’inizio dell’anno oratoriano con il tema “Fatti Avanti” e che ha visto l’intera comunità riunita per accogliere con gioia e calore due nuove figure importanti del cammino pastorale: don Gianni dell’Oro e la suora laica Sofia Posca che seguirà per la Comunità Pastorale di Olginate, Garlate e Pescate le attività dedicate ai giovanissimi, alla catechesi e alle altre proposte oratoriane.

La mattinata è iniziata alle 10 con il ritrovo di tutti i bambini e ragazzi per le prove dei canti, creando fin da subito un clima di allegria e partecipazione. Poco dopo, alle 10:30, il campo sportivo dell’oratorio si è trasformato in una chiesa a cielo aperto, dove si è celebrata la Santa Messa di inizio anno oratoriano, un momento intenso e ricco di emozione. Durante la celebrazione, la comunità ha dato il benvenuto ufficiale a don Gianni, che ha iniziato il suo cammino pastorale in mezzo alla gente di Pescate, e a Sofia, pronta a mettersi in gioco nel servizio e nella proposta educativa.

A seguire, alle 12, si è tenuto il pranzo comunitario, con pasta offerta a tutti e la possibilità di gustare patatine e salamelle. Un’occasione semplice ma preziosa per condividere un pasto in compagnia, scambiare sorrisi, conoscersi meglio e rafforzare i legami.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, sono iniziati i giochi a stand, coinvolgenti e ben organizzati, che hanno animato bambini e ragazzi, ma anche genitori e volontari, in un clima di festa e spensieratezza. La giornata si è conclusa con una merenda e un momento di preghiera, a suggellare il senso profondo di questa festa: camminare insieme, nella gioia e nella fede, come una sola comunità.

“Fatti Avanti” non è solo uno slogan, ma un invito rivolto a tutti: mettersi in gioco, offrire il proprio tempo e le proprie energie, partecipare attivamente alla vita dell’oratorio e della parrocchia. L’accoglienza di don Gianni e Sofia è stato un simbolo forte di questo spirito: ognuno ha qualcosa da donare e un posto da occupare nella vita della comunità.

La festa del 28 settembre ha lasciato nei cuori un senso di gratitudine e di entusiasmo. È stata la conferma che, insieme, con fiducia e collaborazione, è possibile costruire qualcosa di bello. L’anno oratoriano è ufficialmente iniziato, e lo ha fatto nel modo migliore: con la gioia della condivisione, la forza della preghiera e l’entusiasmo di chi ha scelto di… farsi avanti.

Foto Facebook