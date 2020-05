LECCO – Nel fine settimana continuerà ad essere operativa la funivia che conduce ai piani d’Erna, riaperta questo lunedì al termine dei lavori realizzati nei primi mesi dell’anno dal Comune di Lecco, attraverso il gestore Itb. Importanti interventi di manutenzione e verifica programmata, in linea con le disposizioni ministeriali in materia di impianti di questo tipo, che hanno visto la sostituzione della fune traente (per un valore di circa 40.000 euro di cui il 50% ammesso a contributo regionale a fondo perduto) e gli scorrimenti delle funi portanti (per un valore di 70.000 euro).

L’ordinaria capienza delle due cabine che trasportano i passeggeri ai piani d’Erna è infatti ridotta in questa fase a otto persone per cabina, con una portata oraria di circa 70 persone, ben diversa dalla portata ordinaria dell’impianto. Il gestore predisporrà inoltre apposite misure di controllo e contingentamento degli ingressi, che si aggiungono alle accortezze individuale che gli utenti devono mettere in atto.

La riattivazione dell’impianto, presso le cui stazioni di partenza e arrivo sono stati posizionati anche due nuovi defibrillatori automatici Dae donati da Linee Lecco e da Itb, rappresenta un’opportunità importante, ma porta con sé inevitabili criticità: “il suggerimento a coloro che possono sfruttare l’impianto in settimana – spiegano dal Comune – è di avvalersi di questa possibilità nei giorni feriali, piuttosto che nel weekend, riducendo così il rischio di code e assembramenti e garantendo a tutti una migliore fruibilità della montagna. In base ai primi esiti della ripresa, ci si riserva d’intesa col gestore e con l’Agenzia del TPL di definire eventuali ulteriori modalità di accesso all’impianto che saranno definite in seguito, mentre in generale l’appello è alla responsabilità di tutti”.

La funivia è operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, sabato domenica e festivi dalle 8 alle 18.