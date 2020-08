LECCO – Venerdì pomeriggio due equipaggi della Polizia Lecco – Squadra Volanti hanno controllato un gruppo di giovani che stazionavano sotto i portici di Piazza Affari, tenendo musica ad alto volume e arrecando disturbo ai residenti.

Uno loro si è dato a una “precipitosa fuga”, riuscendo in un primo momento a dileguarsi tra le strade del centro cittadino. Il ragazzo è stato individuato poco dopo in via Cavour, mentre correva in direzione della stazione ferroviaria.

Inseguito da un agente, il giovane dopo aver percorso Piazza Diaz e Piazza Lega Lombarda, scavalcando diversi muri e cancelli, è stato finalmente bloccato all’interno di un cortile condominiale in via Alessandro Volta.

Identificato per E.K.A., marocchino di 16 anni, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, risultava destinatario di un ordine di cattura per una condanna per furto aggravato, con un residuo di pena da scontare di oltre 5 mesi di reclusione.

È stato quindi associato all’Istituto Penale per i Minorenni di Torino.