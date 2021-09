LECCO – Con l’installazione dei cartelli stradali da parte del Comune è finita la mezza odissea del cambio di denominazione dello storico piazzale tra lo scalo ferroviario e Palazzo Bovara, da oggi nuovamente “Piazza Stazione“.

FOTO A destra il passato, sotto il presente

Ad aprile del 2015 il consiglio comunale di Lecco votò per ribattezzare la piazza come un tempo, cancellando la dizione semi politica precedentemente in uso.

RedLC

