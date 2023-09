LECCO – Tra le piazze Mazzini e Garibaldi, intorno alle sei e mezza del mattino di oggi, mercoledì, è crollato un cornicione.

I Vigili del Fuoco inviati dal Comando del Bione sono intervenuti con autopompa e autoscala per la messa in sicurezza del palazzo, al confine delle due centralissime piazze cittadine, per il distacco di una parte di cornicione.

Non risultano persone ferite. Aggiornamenti in pagina non appena disponibili.

RedCro