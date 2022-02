CREMA (CR) – Punti importanti per la Pallavolo Picco Lecco che vince a Crema dopo un match all’ultimo respiro. Una partita non semplicissima sin dalla vigilia, importante per entrambe le formazioni. Sabato sera, le ragazze di Gianfranco Milano vincono per 3-1.

Queste le parole del primo allenatore, Gianfranco Milano al termine della gara: “La partita non è iniziata nel migliore dei modi, soprattutto per l’atteggiamento che abbiamo avuto a inizio gara. La squadra avversaria sapevamo fosse preparata e si è dimostrata molto aggressiva al servizio. Questa situazione ha creato molti problemi al nostro gioco. Scenario completamente diverso dal secondo set in poi dove abbiamo trovato un buon equilibrio sia in attacco che in difesa. Siamo riusciti a ribaltare la situazione iniziale sia dal punto di vista tecnico che emotivo permettendoci di giocare con maggiore determinazione. Le avversarie hanno dato il massimo e noi siamo state brave a mantenere la concentrazione e a gestire il campo. Siamo contenti di questa vittoria e guardiamo a sabato prossimo quando incontreremo il Volano Trento Volley con fiducia e determinazione”.

Crema Volley VS Pallavolo Picco Lecco 1-3

(25-16 16-25 19-25 11-25)

Durata set: 23′, 26′, 24′, 23′ Totale 1h36′

Acciaitubi Picco Lecco: Rimoldi 1, Bracchi 25, Lancini 17, Rettani 3, Ratti 1, Garzaro 6, Zingaro 14.

Note Acciaitubi Picco Lecco: battute vincenti 4, battute sbagliate 7, muri 10, attacco 38%, ricezione positiva 48%.