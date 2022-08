LECCO – La campagna abbonamenti della Pallavolo Picco Lecco prenderà ufficialmente il via lunedì 5 settembre e punta a raccogliere sugli spalti tutti gli appassionati di volley che vorranno sostenere le ragazze biancorosse. Il centro sportivo comunale “Al Bione” tornerà a respirare il clima della grande pallavolo di serie A come nei tempi d’oro.

L’abbonamento intero avrà un costo di 80 euro e comprenderà: l’ingresso alle 11 partite casalinghe di Regular Season che verranno disputate dalla Pallavolo Lecco A.Picco; la scelta del proprio posto a sedere, che verrà mantenuto per tutta la durata dell’abbonamento, la prelazione del posto a sedere per i match successivi alla Regular Season (Playoff Promozione o Pool Salvezza).

È previsto un abbonamento ridotto per ragazzi e ragazze fino ai 12 anni compiuti, con le stesse modalità della tessera intera, al prezzo di 50 euro.

Il prezzo del biglietto in tribuna per singola gara sarà di 10 euro l’intero, 7 il ridotto (under 13) e gratis per i minori di 5 anni. Ingresso gratuito anche per tesserati, 8 euro per gli accompagnatori.

Sarà possibile prenotare il proprio abbonamento da lunedì 5 settembre sul sito oppure scrivendo una email a biglietteria.pallavolopicco@gmail.com indicando nome e cognome del richiedente/dei richiedenti, numero e tipologie di tessere, email e numero di telefono per comunicazioni della società. Ai richiedenti verranno quindi inviate le istruzioni necessarie per la conferma del posto in tribuna, per il pagamento e per il ritiro delle tessere acquistate.

Per info e prenotazione abbonamenti: biglietteria.pallavolopicco@gmail.com oppure +39 349 644 1029.