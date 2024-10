PICCO LECCO. IL CAMPIONATO INIZIA AL BIONE CONTRO CASTELFRANCO

LECCO – Orocash Picco Lecco torna in campo contro il Castelfranco per la prima giornata di andata della nuova stagione A2 2024-2025. Domenica 6 ottobre alle 17 le ragazze allenate dal coach Gianfranco Milano inaugureranno la nuova stagione, di fronte al pubblico di casa al centro sportivo Bione.

Castelfranco esordirà nel campionato di A2 proprio domenica a Lecco, ma saranno molti anche i nomi delle giocatrici della Picco alla loro prima partita in questa serie. È assicurato un pomeriggio di emozioni e tanto sport per tutti i presenti.

“Finito tutto il periodo delle amichevole e dei tornei, arriviamo nel vivo con l’inizio del campionato – precisa coach Milano -. Cominciamo domenica con la neopromossa Castelfranco, una squadra che ha rinforzato la sua linea d’attacco già notevole. Sappiamo bene che dobbiamo mettere in mostra quello che finora abbiamo evidenziato nelle varie amichevoli dimenticando l’emozione che qualche ragazza vivrà all’esordio in A2. Mi auguro che il tempo dedicato a queste emozioni sia quanto più breve possibile, che mettano subito la testa nella partita e che facciano vedere quello che sono capaci di fare. Attendiamo il pubblico delle grandi occasioni per una squadra giovane che avrà bisogno del sostegno nei momenti di difficoltà”.

“Siamo giunte alla prima partita di campionato dopo una lunga preparazione. Domenica dovremo restare concentrate sui nostri punti di forza e dare il massimo. Affronteremo una bella formazione, neopromossa, e desiderosa di dimostrare le sue capacità. Per me sarà il terzo anno consecutivo a Lecco e non vedo l’ora di vedere il Bione pieno” ha aggiunto Federica Piacentini.

Un augurio speciale di inizio campionato giunge anche da Orocash: “Siamo orgogliosi di continuare il nostro supporto alla squadra Picco Lecco in qualità di main sponsor. La nostra presenza radicata nel territorio di Lecco ci rende particolarmente legati a questa collaborazione, che riflette i valori della nostra azienda e della comunità locale. Il nostro impegno va oltre la sponsorizzazione: promuoviamo valori condivisi di rispetto, inclusione e sostenibilità, in linea con la nostra missione ESG (Environmental, Social, and Governance). Lo sport è un potente strumento per favorire la crescita e la responsabilità sociale, e siamo entusiasti di contribuire a un percorso che unisce il successo sportivo con un impatto positivo sulla comunità e sull’ambiente”.