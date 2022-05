LECCO – Accoglienza caldissima al Bione per la Pallavolo Picco Lecco al ritorno dalla Sardegna dopo aver conquistato la promozione in Serie A2. Battute le ragazze della Palau Capo d’Orso 3-1 in gara uno e 2-3 in gara due, le biancorosse hanno trovato amici e tifosi ad attenderle e festeggiarle in città domenica sera.

