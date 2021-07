LECCO – Monica Rettani sarà la nuova centrale della Pallavolo Lecco Alberto Picco.

Classe 1997, originaria di Saronno (Varese), 185 cm d’altezza, ha cominciato a giocare a pallavolo nel Cistellum Cislago e, successivamente, alla Scuola del Volley Varese, dove ha raggiunto la Serie C arrivando anche a disputare una semifinale regionale Under 18.

Nel 2015, a soli 17 anni, si è trasferita in Serie B2, alla Cromavis Offanengo, dove è rimasta per due stagioni e mezzo conquistando una promozione dalla Serie B2 alla B1 (2016/2017) sotto la guida di coach Giorgio Nibbio. Nella stagione 2017/2018, dopo la prima metà stagione disputata sempre in neroverde, si è trasferita in prestito tra le fila della Tecnoteam Albese e per l’annata successiva (2018/2019) alla corte dei bergamaschi del Volley Lurano ’95 prima di tornare nuovamente, per le ultime due stagioni in casa Chromavis ABO Offanengo. Una pedina importante, dal braccio “pesante” il nuovo innesto a disposizione di coach Milano, che saprà certamente regalare grandi soddisfazioni e contribuire al raggiungimento delle ambizioni biancorosse.

“Sono onorata ed orgogliosa di prendere parte al progetto biancorosso e poter vestire la maglia della Pallavolo Picco Lecco – sottolinea Rettani – È stata una chiamata inaspettata in cui speravo. Trovo un progetto ambizioso che mi sono sentita di sposare sin da subito. Visto l’anno passato e le difficoltà legate al Covid, ad oggi auguro a me stessa ed alla mia nuova squadra di poter fare un bel campionato perché secondo me ci sono tutti i presupposti. Infine, spero vivamente di poterci ritrovare tutti al palazzetto”.