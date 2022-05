LECCO – Dopo l’attesa conferma del capitano Serena Zingaro, arriva il rinnovo di un altro elemento fondamentale del sestetto biancorosso della Pallavolo Picco Lecco. Rebecca Rimoldi ha deciso di accettare un nuovo contratto con la società lecchese.

“È passata una settimana ma sinceramente devo ancora realizzare il tutto. La promozione era sicuramente l’obiettivo della stagione ma era un risultato molto ambito da diverse squadre. Soprattutto sul finale di stagione la voglia di concretizzare i sacrifici era davvero tanta – evidenzia Rebecca Rimoldi ripensando al recente successo -. Quanto alla società, ho sentito sin da subito una voglia di crescere insieme. Sinceramente sarei rimasta a prescindere dalla promozione, ho voglia di ricambiare la fiducia che mi è stata data. L’augurio è riuscire a ricreare un gruppo coeso come quello di questa stagione. Tra l’altro sarà un campionato del tutto diverso, ho avuto la fortuna di giocare in A per 5 anni e vi assicuro che sarà pieno di partite difficili. Il gruppo farà la differenza! Serena Zingaro è eccezionale, è stata una scoperta splendida; la conoscevo come avversaria ma non avrei mai immaginato di trovare una ragazza tanto disponibile e generosa”.

IL PROFILO

Milanese classe 1998, 175 cm di altezza, arriva sulle sponde del lago direttamente dal CUS Torino, società con la quale ha disputato il campionato di Serie A2 nelle ultime due stagioni.

Cresciuta nelle Giovanili dell’U.S. Cistellum Volley, a quattordici anni inizia il suo cammino nei campionati nazionali tra serie B2 e B1. Nella stagione 2015/2016 arriva la sua prima annata in serie A2 tra le fila del Saugella Team Monza, conquistando la promozione nella massima serie. Nel 2016/2017 il passaggio alla MyCicero Pesaro con una nuova promozione in serie A1 a fine anno. Tre anni fa la parentesi umbra alla Bartoccini Gioiellerie Perugia, in serie A2, dove dopo tanta gavetta ha collezionato 52 set in 22 gare. Nel 2018/2019, invece, difende i colori della Scuola Del Volley di Varese, in serie B1, prima di approdare nuovamente in serie A2 tra le fila del CUS Torino.