TRENTO – Nuovo risultato positivo per le ragazze di coach Milano impegnate sabato sera in una nuova trasferta a Trento. Ieri sera la AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco ha imposto al Volano Volley un risultato che non lascia dubbi, vincendo 3 set a 1.

Queste le parole del 1° allenatore, Gianfranco Milano, al termine della gara: “Sapevamo che la partita a Volano sarebbe stata difficile e così è stato sin dall’inizio. Le avversarie hanno organizzato un buon muro e una buona difesa che ci ha costrette a giocare punto a punto tutto il primo set. Peccato per la parte finale della prima frazione dove abbiamo avuto diversi palloni per chiudere a nostro favore. Così siamo andati 1-0 sotto. Gli altri tre set sono stati giocati molto bene. Con la nostra battuta e un atteggiamento molto positivo abbiamo ribaltato la situazione. Molto buono l’atteggiamento corale delle ragazze chiamate quasi tutte in casa. Contenti della prestazioni: autostima consolidata e la squadra risponde alle sollecitazioni per migliorare”.

Volano Volley VS Pallavolo Picco Lecco 1-3

(25-23 22-25 20-25 22-25)

Acciaitubi Picco Lecco: Rimoldi 2, Bracchi 23, Lancini 13, Rettani 6, Marsengo 13, Lanzarotti 1, Zingaro 14

Durata set: 27′, 28′, 26′, 26′ Totale 1h47′

Acciaitubi Picco Lecco: battute vincenti 4, battute sbagliate 12, muri 5, attacco 41%, ricezione positiva 59%,