LECCO – Concluso il lungo periodo di preparazione, fatto di duri allenamenti e di amichevoli, la Picco Lecco è ormai pronta in rampa di lancio. Tra una settimana scatta l’ora X: domenica 8 ottobre infatti la squadra di coach Gianfranco Milano ospitando (alle 17) il neopromosso Costa Volpino esordirà nel campionato di Serie A2 stagione 2023/24. Il destino “birbantello” si è divertito a mettere sin da subito sulla strada del team del Resegone la squadra bergamasca in cui milita l’ex di turno, quell’Arianna Lancini sino all’anno scorso a Lecco e vera icona della società biancorossa per ben dieci stagioni.

“Farà strano dice Gianfranco Milano – vederla dall’altra parte della rete; egoisticamente spero che l’emozione la freni – sarebbe un bel vantaggio per noi. Sono sicuro però che Arianna impiegherà poco a mettere la testa dentro la partita, certo averla avuta dalla nostra parte sarebbe stato meglio ma capisco la sua voglia di cambiare, vivere una nuova esperienza lontano da casa. Non sarà una gara facile, loro hanno mantenuto lo zoccolo duro del sestetto che ha vinto la B1 – inserendo pedine importanti come Arianna, Ghezzi e l’opposta bielorussa Nikolina Boshnakova. Insomma, esistono le chance di vittoria ma dovremo lottare sino all’ultimo pallone per riuscirvi, invito già da ora le nostra gente a seguirci compatta sulle gradinate del Bione”.

Coach, i più e i meno attuali della Picco?

“Direi che siamo messi bene come intesa di gruppo e il cambio palla, bisogna naturalmente migliorare le fasi di gioco ad esempio sulla battuta, la ricostruzione e via discorrendo”.

Le vostre caratteristiche resteranno basate su muro e difesa?

“Vorrei farlo, ma bisogna agire anche secondo le qualità del gruppo a diposizione; io lavorerò su questo, ma pure su altre valide alternative come ho accennato prima”.

Fin qui i risultati nelle amichevoli non vi hanno particolarmente sorriso, anche se da applausi è stata la vostra ultima uscita con la Futura.

“Vero, nei test non abbiamo vinto molto anche se bisogna guardare ad altro – in ogni caso ieri a Castellanza con la Futura Busto e mercoledì scorso a Lecco con il Padova (due nostre pari livello), abbiamo vinto rispettivamente 3-2 e 3-1, mettendo in mostra una buona pallavolo”.

Sabato avete fatto vostro il trofeo Bruna Forte “scippandolo” a Busto al tie break dopo una intensissima lotta, bene Zojzi con 17 punti a referto, Conti 16, Salinas 12 e Caneva con 10.

“Adesso dobbiamo recuperare Salinas, lei è reduce dalle gare di qualificazione per le Olimpiadi giocate con la sua nazione, l’Argentina. La ragazza non è stata impiegata moltissimo – circa 20 set – ma deve ritrovare la forma ottimale. I voli in Perù, Siria e Giappone l’hanno scaricata, l’obiettivo è metterla a nuovo per l’esordio in campionato; in questo senso la prestazione fornita a Castellanza è confortante, una buona gara al pari delle altre ragazze, che si sono ben disimpegnate”.

Obiettivo stagionale?

“Naturalmente conservare la categoria, magari senza l’ausilio della pool salvezza: sono abbastanza fiducioso di poter fare le cose per bene. Vero, la squadra ha cambiato quasi totalmente anima (sono rimaste le sole Rimoldi e Piacentini, Ndr), ma sono convito di poter conseguire dei buoni risultati. Naturalmente serviranno diverse gare per riuscirci, ma ritengo ci sia il materiale per costruire qualcosa di interessante”.

Alessandro Montanelli

Il tabellino della gara di ieri:

Futura Busto Arsizio-Picco Lecco 2-3

(26- 24, 21-25, 25 -21, 21-25, 12-15)

Picco Lecco: Rimoldi 3, Monti, Zojzi 17, Salinas 12, Mainetti 1, Frigerio 1, Conti 16, Piacentini 7, Barbagallo (libero), Baldamenti 8, Caneva 10.

N.E: Casari, Sassolini, Morandi.

All. Milano.

Top scorer: Conceicao (Futura Busto) con 20 punti.