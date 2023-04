MESSINA – Secca battuta d’arresto per l’Orocash Picco Lecco (il vantaggio sulla zona rossa è sceso a +3,) nella prima di ritorno della pool salvezza sul campo del Messina.

Reduce dal turno di riposo, le ragazze di coach Gianfranco Milano (out 3-1) nel corso del set iniziale si sono in pratica “scavate la fossa” – mandando in fumo come vedremo ben sei palle set. Avanti 1-6, 11-16, 19-22 l’Orocash è stata costretta ai vantaggi (24-24), e dopo aver sprecato l’impossibile si è arresa consegnando il gentile omaggio alle locali col finale di 30-28. Intorno a questo è girata la partita, anche se Lecco era bravA a riprendersi facendo suo il secondo parziale 23-25.

Nel terzo set calavano le tenebre (25-17), decisamente più equilibrato il successivo parziale anche se a sorridere erano le siciliane che s’imponevano in volata 25-23. Peccato, Lecco interrompe la striscia positiva di tre vittorie consecutive, ridando fiato a un Messina che sale a quota 26 in classifica – in attesa del doppio impegno casalingo in calendario al Bione, rispettivamente col Vicenza del tecnico valtellinese ed ex Olginate Ivan Iosi domenica prossima alle 17 e mercoledì (20:30) con le laziali del Sant’Elia.

Tornando alla sconfitta di Messina, da segnalare i 30 punti nelle fila siciliane di Robinson seguita a ruota dalla sua dirimpettaia Ebatomo “ferma” a 24 sigilli; in casa Lecco doppia cifra raggiunta da Lancini 17, Bracchi 14, quota dieci toccata invece da capitan Zingaro e Bassi.

Alessandro Montanelli

Akademia Messina-Orocash Picco Lecco 3-1

(30-28, 23-25, 25-17, 25-23).

Messina: Mearini 9, Martilotti 5, Ciancio (libero), Martinelli 9, Catania, Muzi 1, Brandi, Silotto N.E., Robinson 30, Ebatomo 24, Faranone, Varaldo N.E, Pisano.

All. Bonafede

Picco Lecco: Zingaro 10, Rimoldi 1, Bracchi 14, Albano 5, Tresoldi 6, Bassi 10, Citterio N.E., Lancini 17, Casari N.E, Belloni 1, Piacentini 8, Bonvicini (libero), Marmen 1, Rocca.

All. Milano.

Arbitri: Scarfò e Pecoraro.