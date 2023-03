LECCO – Torna finalmente a sorridere dopo ben sei tonfi consecutivi, l’Orocash Picco Lecco nella prima giornata della poule salvezza e lo fa superando con un netto 3-0 il Messina. Lecco sale così a quota 25, lasciando le ospiti a 14 i n un avvio assolutamente promettente anche se siamo solo all’inizio del tortuoso percorso che conduce alla salvezza.

Nel primo set le biancorosse di coach Gianfranco Milano giocano un volley incisivo e pulito, solo l’inizio è sottotono (1-3), poi si scala al 5-3 e un ace di Bracchi determina il 6-3; segue il primo tempo di Piacentini a siglare l’11- 3 mentre Tresoldi dalla linea dei nove metri determina il 12-5. Quindi si fugge sul 20-10, con le sicule in difficoltà in tutti i fondamentali; un muro di Lancini regala il 24-13, termina 25-14.

Assolutamente più duro si rivela il secondo parziale; Bracchi va a pescare l’incrocio delle righe e firma il 2-3, segue il 4-6, e ancora il 7-9. Le lariane sono in difficoltà, ma riescono caparbiamente a risalire la corrente staccando sul 19-13, poi capitan Zingaro e compagne perdono la tramontana e Messina opera il clamoroso sorpasso: 22-23. Si arriva ai vantaggi (24-24), e qui entra in scena Bassi autrice di tre fondamentali punti grazie ai quali Lecco s’impone 26-24.

Nel terzo set Messina accelera e si porta sul 3-7, quindi lo strappo viene ricucito (7-7) ed ecco l’ammonizione alla numero sei ospite Martilotti (davvero veementi le sue proteste). In seguito il Messina del nuovo corso Bonafede (ha rilevato in panca Breviglieri) pare avere l’acuto risolutore e va sul 15-20 e 18-21; la reazione della Picco è rabbiosa e sostenuta dal caloroso apporto del pubblico guadagna tre palle match (24-21), quindi un attacco fuori misura sancisce il 25-21 per le padrone di casa.

Sabato nella seconda d’andata l’Orocash farà visita al Vicenza allenato dall’ex tecnico di Olginate Ivan Iosi, sconfitta pesantemente ieri a Milano dal Club Italia per 3-0.

Alessandro Montanelli

–

Orocash Picco Lecco-Akademia Messina 3-0

(25-14, 26-24, 25-21)



Orocash Picco Lecco: Rimoldi, Marmen N.E, Bonvicini (libero), Piacentini 12, Belloni N.E, Citterio N.E, Bassi 5, Tresoldi 12, Albano N.E, Casari N.E, Lancini (premiata come miglior giocatrice) 11, Bracchi 9, Rocca N.E, Zingaro 1.

All: Milano.

Akademia Messina: Embatomo, Robinson 15, Silotto, Brandi N.E., Muzi 4, Mearini 6, Martilotti 9, Ciancio N.E, Catania 2, Martinelli 8, Varaldo, Faraone N.E.

All: Bonafede.