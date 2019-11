STROZZA (BG) – Le aquile del team Serim dominano la classica di fine stagione del trail orobico, il Pico Event, disputato in Valle Imagna. Cristian Minoggio fa sua la gara lunga per la terza volta consecutiva e al femminile il primo gradino del podio è per la compagna di squadra Cecilia Pedroni. La prova è stata palcoscenico per il gran finale del circuito Lombardia Running. Oltre 400 gli iscritti in quel di Strozza.

Ha chiuso la stagione in bellezza il cannobino Cristian Minoggio, mettendo la firma sulla gara valdimagnina targata Valetudo Serim. Minoggio ha completato la prova vincendo in 2h53’14”. Podio interamente Serim con Luca Rota al secondo posto assoluto in 2h58’34” e Luca Arrigoni in terza posizione con il tempo di 2h59’17”.

In ambito femminile ha dettato legge Cecilia Pedroni che ha tagliato il traguardo al campo sportivo di Strozza in 3h43’14”. L’atleta del team Serim di patron Pesenti ha anticipato Patrizia Pensa del team Pasturo, seconda in 4h04’23”, e Giuliana Arrigoni, team Serim, terza con il finish time di 4h11’22”. Ai piedi del podio Emanuela Manzoli seguita da Pamela Abbruscato.

Ha solo 18 anni il protagonista del Serim Trail 15km, Lorenzo Rota Martir del team Carvico Skyrunning, che ha stoppato le lancette su 1h32’25”. Ha un anno in più ed è suo compagno di squadra Francesco Finazzi, che va ad aggiudicarsi il secondo gradino del podio in 1h37’47”. Terzo si è piazzato Claudio Tagliaferri della Polisportiva Pagnona con il crono di 1h38’57”. Nei migliori cinque Luca Conti e Manuel Mangili.

Vasilica Nastrut del team Pasturo vince la prova femminile in 2h01’43” davanti a Nadia Nicola della Carvico Skyrunning in 2h02’21”. Elena Caliò del team Pasturo guadagna la terza posizione in 2h04’14”. Nella top five di giornata Federica Negri e Nadia Panna.

Il Valetudo Trail anche quest’anno ha rappresentato la tappa conclusiva del circuito Lombardia Running sponsorizzato da Serim e patrocinato da Csen Outdoor. Ideatore e anima della challenge Giorgio Pesenti, che ha vestito e medagliato i vincitori della classifica generale finale.

Cecilia Pedroni è risultata prima nella classifica assoluta femminile, mentre Luca Arrigoni ha primeggiato in quella maschile. Nella over 50 femminile la più punteggiata è Giuliana Arrigoni, e al maschile il miglior risultato lo ha ottenuto Luigi Bonfanti.