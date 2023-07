LECCO – Avrebbe toccato con i piedi un faretto dell’illuminazione, è così che una una bambina di dieci anni ha preso la scossa sul lungolago di Lecco durante la notte bianca di sabato.

La giovane passeggiava nella folla di quella sera insieme ai genitori, una coppia di turisti stranieri, ed era scalza. Avvicinandosi alla zona delle giostre sarebbe salita su una panchina, di quelle in cui sono fissati anche i faretti dell’illuminazione. Un piede sarebbe quindi scivolato contro una lampada e in quel momento avrebbe ricevuto la scarica elettrica.

La bimba ha pianto e urlato, c’è stato del panico ed è giunta prontamente una delle ambulanze in servizio proprio per la manifestazione. Dopo qualche minuto la giovane si sarebbe ripresa ma per sicurezza è stata comunque accompagnata al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e gli agenti della Polizia Locale per i necessari rilievi. La panchina è stata posta sotto sequestro in attesa di sviluppi.

LA CRONACA DEL SABATO SERA