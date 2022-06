LECCO – Sommando le 22 linee attive in città, sono oltre 50 i chilometri percorsi camminando dai bambini delle scuole di Lecco con il servizio Piedibus, come spiegato ieri, lunedì, nell’incontro proposto al cortile del municipio.

In totale, i viaggi casa-scuola sono stati 3470, che hanno permesso di risparmiare 6096 kg di anidride carbonica.

Premiati anche gli studenti che hanno aderito al progetto Kids no Green, secondo il quale i bambini, muovendosi in modo sostenibile, accumulavano chilometri che venivano convertiti in un percorso virtuale a tappe, ognuna delle quali rappresentava un punto di riflessione sotto l’aspetto culturale, storico e geografico.