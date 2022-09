LECCO – Con l’inizio dell’anno scolastico 2022-2023 la gestione del servizio Piedibus, promosso dal Comune di Lecco, è stata assegnata all’associazione Legambiente Lecco: quest’ultima, che raccoglie l’eredità della cooperativa Eco86, precedente gestore del servizio, ha confermato il ruolo di referente responsabile del progetto a Veronica Nessi e ha scelto, inoltre, di adottare i locali già in uso in via Cairoli 67 per garantire continuità al servizio.

Per effettuare un’iscrizione, sia in qualità di fruitore sia di accompagnatore, è possibile visitare il sito www.legambientelecco.it alla sezione “piedibus”, oppure recarsi allo sportello segreteria piedibus, attivo nella sede di Legambiente in via Cairoli 67 a Lecco, ogni martedì dalle 9 alle 13.30, e, in via eccezionale per il mese di settembre, tutte le altre mattine dalle 9 alle 13; il servizio è disponibile anche in altri orari, richiedendo un appuntamento al numero 0341365798 o all’email piedibus.lecco@gmail.com. Le iscrizioni già ricevute verranno automaticamente inoltrate dal precedente gestore a Legambiente Lecco. Maggiori informazioni alla sezione Piedibus del sito www.legambientelecco.it.