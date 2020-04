LECCO – In questo particolare momento, in cui tutto sembra sospeso a mezz’aria, l’era del digitale ci assiste permettendoci di accorciare le distanze. Mediante l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione oggi dalla tecnologia, il Politecnico di Milano ha saputo far fronte all’emergenza Covid-19 rispettando gli appuntamenti previsti dal calendario accademico: dal 2 marzo l’intera offerta formativa viene erogata in classi virtuali, gli appelli di laurea triennale si sono svolti in modalità a distanza e così accadrà per le lauree magistrali di fine aprile. L’attività di formazione, mission primaria del “Poli”, è stata quindi pienamente salvaguardata grazie anche a un impiego importante di energie e all’impegno profuso di professori, personale e allievi, fortemente uniti in questa sfida.

L’impegno del Politecnico è rivolto a tutta la comunità, composta non solo da studenti, docenti e personale amministrativo, ma anche dagli alunni e cittadini da sempre coinvolti e partecipi alla vita culturale dell’Ateneo. Per questo motivo, per non perdersi di vista, l’università in queste settimane ha lavorato per garantire un’opportunità di svago, cultura e di informazione a tutti gli interessati. È nata così la rassegna “20e20 2020”, un palinsesto di eventi culturali e di divulgazione scientifica in diretta streaming.

Il programma è organizzato in rubriche:

PoliMI for kids, il sabato, uno spazio dedicato ai bambini delle scuole elementari e medie con brevi lezioni, esperimenti e piccole attività manuali.

PoliMi virtual tour, alla scoperta dell’architettura e dell’urbanistica della città e della regione, con lezioni e tour virtuali tematici.

Lezioni in biblioteca, tenute da docenti del Politecnico di Milano con lo scopo di far conoscere il patrimonio librario della Biblioteca Storica del Politecnico.

PoliMi tribute, in un momento in cui anche lo spazio del ricordo ci è momentaneamente negato, un’occasione per ricordare alcuni importanti personaggi legati al Politecnico di Milano.

Lezioni al Politecnico, pillole di divulgazione scientifica.

Invito al cinema, commenti di nostri esperti a film su tematiche politecniche presenti e scaricabili su Raiplay, il canale tematico gratuito italiano dedicato al cinema e ai film d’autore.

Gli eventi si terranno ogni martedì e giovedì alle 18:30 e il sabato, dedicato ai bambini, alle 11.

Per consultare il programma completo degli eventi e per le iscrizioni visitare il sito ufficiale.