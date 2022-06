LECCO – A più di cinque anni dalla morte, ancora non trova giustizia l’agente della Polstrada Francesco Pischedda. Ieri il processo ha subito un nuovo rinvio – il quarto – e ancora non si è deciso se riunire in un unico fascicolo la sorte dei tre moldavi accusati dei medesimi reati.

Il poliziotto, all’epoca 28enne, è morto nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2017 cadendo da un cavalcavia della Statale 36 a Colico mentre inseguiva un sospettato ma il processo non è ancora iniziato.