LECCO – Una pista di pattinaggio delle dimensione di circa 800 mq riporterà a Lecco, dopo un 2020 non semplice, una tradizione natalizia apprezzata. Da sabato 20 novembre a domenica 6 febbraio torna in piazza Garibaldi la Pista di Pattinaggio XXL con struttura nuova e più ampia che allieterà il centro città anche con eventi a tema durante tutte le festività e non solo, per un tempo più lungo rispetto alle edizioni passate.

La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL resterà aperta dal 20 novembre al 23 dicembre dalle 10.30 alle 23 nei giorni festivi e dalle 15 alle 22 nei giorni feriali. Dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà aperta con orario continuato dalle 10.30 alle 23. Dal 10 gennaio al 6 febbraio riprenderà l’orario 10.30-23 nei giorni festivi e 15-22 nei feriali.

“Giovani e famiglie: è soprattutto per loro che il Comune ha pensato la Piazza del Ghiaccio – spiega l’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo -, per trascorrere qualche ora divertendosi tra le vetrine dello shopping natalizio. Cerchiamo tutti insieme di lasciarci alle spalle la paura, tornando ad animare sia il centro città che i rioni. Sarà un Natale carico di sorprese”.

“Sabato 20 novembre torniamo finalmente in piazza Garibaldi – sottolinea Michele Uga, direttore della pista – e possiamo anticipare che sarà un ritorno in grande stile. Dopo l’assenza forzata del 2020 ci siamo impegnati come non mai per restituire ai lecchesi una pista di pattinaggio professionale e sicura, oltre che un centinaio di metri più ampia di quella del 2019. Inoltre, per la prima volta, non inauguriamo a fine novembre ma il 20: in questo modo saremo in piazza Garibaldi per quasi una settimana in più rispetto agli anni scorsi”.

Accedere alla pista costerà 6 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini sotto il metro d’altezza. I residenti a Lecco potranno pattinare 15 minuti in più allo stesso prezzo. Le scuole potranno organizzare, al mattino e durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 3 euro ad alunno all’ora per un minimo di 20 pattinatori. Inoltre, i gruppi di almeno 10 persone avranno diritto a 1 euro di sconto. Per maggiori informazioni è possibile chiarare il numero 328 676 7094 o scrivere a pistapattinaggio.lc@libero.it.