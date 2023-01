LECCO – Non usò la pistola di fronte al passeggero senza biglietto, la guardia giurata è stata assolta dalle accuse di violenza privata e minacce aggravate con arma.

Il vigilantes è finito nei guai insieme a un collega quando nell’ottobre 2019 fermarono su un autobus di Linee Lecco un passeggero extracomunitario di 29 anni senza biglietto. Questo venne fatto scendere dal mezzo e, secondo l’accusa, venne usata violenza.

L’altro vigilantes ha chiuso il conto con la giustizia in sede di udienza preliminare mentre Girolamo Iacono ha fatto valere le sue ragioni nel processo. Le immagini del sistema di videosorveglianza del bus hanno chiarito l’episodio dimostrando che Iacono non ha usato violenza né tantomeno la pistola in dotazione.