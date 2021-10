LECCO – In corso nel pomeriggio uggioso della città dal cielo imbronciato due manifestazioni, ravvicinatissime nello spazio ma assai distanti come tematiche e “campionario sociale”: da una parte (più numerosi) i “pro DDL Zan” arrabbiati dopo la subdola eliminazione di una legge a favore dei diritti, dall’altra – anche loro non pochissimi – gli avversari del Green Pass, che protestano contro gli obblighi per la sicurezza anti Covid.

In pagina e pressoché live le gallerie fotografiche dalle piazze lecchesi, colorate e “animate”.

A FAVORE DEL D.D.L. ZAN

–

CONTRO IL GREEN PASS

Fotoservizio di S. Mar. T.

per Lecco News