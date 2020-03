LECCO – In un momento di grande e inaspettata confusione, tutti noi possiamo contribuire in qualche modo a contrastare l’emergenza Coronavirus. Oltre alle solite indicazioni per evitare il contagio, l’attivista Paolo Trezzi ha recentemente proposto l’iniziativa delle “PS, Pizze Sospese“: si tratta di pizze pagate dai cittadini e offerte al personale sanitario che in questi giorni opera senza sosta per garantire le giuste cure del caso.

L’idea nasce dal racconto di un’infermiera del nosocomio di Lecco, che si è detta commossa di aver saputo che una passante, sentendo per caso a chi fossero destinate le pizze, avesse deciso di saldare il conto delle pizze ordinate, come ringraziamento per il grande lavoro svolto e per i turni estenuanti delle ultime settimane.

La “casa” delle PS sarà “da Rida” a San Giovanni, dove è possibile saldare il conto delle pizze che verranno poi portate al Manzoni.