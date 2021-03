LECCO – In programma domani sera un nuovo appuntamento per la serie dei “dopo cena” del Planetario civico di Lecco, questa settimana dedicato alle stranezze del cosmo. Per definizione sconfinato e non a misura d’uomo, lo spazio ospita anche singolarità strabilianti, primati sorprendenti e sfide contro il senso comune e la logica, mondi inusuali a pianeti mitici, mai esistiti.

Oggetto della serata astronomica di venerdì 26 marzo saranno quindi i “mostri del cosmo”, alla cui conoscenza gli spettatori saranno accompagnati, con la consueta modalità interattiva e informale, da Loris Lazzati e Cecilia Corti, del gruppo astrofili Deep Space, che gestisce il Planetario civico per conto del Comune di Lecco

L’appuntamento è per le 21 di domani sul canale YouTube del gruppo oppure su Facebook.