Leggo su Lecco News un commento apparso sulla pagina Facebook del consigliere Mauro Piazza che mi riguarda.



Francamente se c’è qualcosa, fra le altre, di cui vado orgoglioso è di aver contribuito, nel mio piccolo, affiancando e collaborando con l’avv. Massimo Campa, a salvare la televisione di Lecco e Sondrio “Unica TV”, con la sua storia e i suoi 16 dipendenti, che mi consta adesso diventati addirittura 18. Era stato promosso addirittura un tavolo in Prefettura per salvare questa emittente storica del nostro territorio, con l’impegno diretto della Sig.ra Prefetto dott.ssa Baccari, pertanto ho chiesto ad alcuni amici imprenditori di verificare se era possibile fare qualcosa che potesse dare continuità a questa attività di servizio pubblico in grave difficoltà.

Così è stato e questi miei amici hanno contribuito in maniera disinteressata a salvare la televisione del lecchesi e dei valtellinesi con grande abnegazione e spirito di servizio.

Non mi risulta che all’atto del salvataggio, seppur sollecitati in sede prefettizia e in successivi incontri, le Società Partecipate di Lecco abbiano contribuito economicamente in qualche modo a far uscire dalle “sabbie mobili” l’emittente che si è basata, nella fase più delicata, essenzialmente sulla capacità dei privati e dei nuovi soci per riemergere da una situazione limite. A distanza di quasi due anni devo ringraziare questi imprenditori di averci creduto e di crederci nella prospettiva di una informazione libera e non condizionata che i cittadini, mi risulta, apprezzano sempre di più.

Tra le manifestazioni di gratitudine per il mio apporto al salvataggio di Tele unica era arrivato, gradito, anche quello del consigliere regionale Mauro Piazza.

Pertanto capisco la volontà di polemica politica ( che non manca mai ) in relazione alle questioni poste su altri fronti, ma ribadisco per quel che mi riguarda sono solo orgoglioso, fiero e felice di aver dato il mio piccolo contributo alla soluzione di una situazione critica e complessa come quella che riguardava la vera televisione storica del territorio, come per altro ho sempre fatto in ogni occasione in cui sono stato chiamato in causa.

Corrado Valsecchi

DA DOVE NASCE L’INTERVENTO DI OGGI: